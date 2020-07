Sociale: Raggi, a San Lorenzo a Roma il primo condominio destinato ai senza fissa dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il Campidoglio aggiunge ulteriori dettagli. Il condominio sociale nascerà in un palazzo confiscato alla criminalità organizzata nel cuore di San Lorenzo. Il progetto dell'amministrazione capitolina, che prenderà avvio ad agosto anche grazie a fondi Pon metro, Fead e Pon inclusione, mira ad accompagnare gli ospiti in un percorso personalizzato verso l'autonomia, a partire da quella abitativa per approdare a quelle lavorativa e sociale. L'obiettivo è infatti andare oltre una visione prettamente assistenziale, facendo trovare nel condominio sociale non solo un alloggio, ma anche condivisione di compiti e impegni quotidiani, confronto emotivo ed esperienziale, senso di appartenenza ad un gruppo e stimolo verso un percorso di progressivo recupero e integrazione sociale. In questo percorso, tutti gli ospiti saranno supportati da figure professionali non conviventi ma presenti in modo regolare. Parallelamente saranno attivati programmi personalizzati di accompagnamento, cura e percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, anche attraverso l'erogazione di voucher per la formazione e stage, con l'obiettivo di arrivare gradualmente ed entro massimo due anni alla fuoriuscita dall'ospitalità temporanea e quindi alla piena autonomia. Il palazzo dispone di sei appartamenti, affiancati anche da spazi comuni, che potranno ospitare fino a 14 persone.(Rer)