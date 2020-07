Cina-Usa: ministero Difesa Pechino, Washington interrompa i legami militari con Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esorta gli Stati Uniti a interrompere i contatti ufficiali e i legami militari con Taiwan sotto qualsiasi forma. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero della Difesa cinese, Ren Guoqiang, in risposta a un comunicato del dipartimento di Stato Usa che ha accusato Pechino di causare instabilità nel Mar Cinese Meridionale. "Ignorando i fatti e la storia, gli Stati Uniti hanno fatto accuse infondate contro la Cina, hanno seminato discordia nel Mar Cinese Meridionale e inviato due portaerei della Marina per esercitazioni nella regione. Gli Stati Uniti vogliono presentarsi come 'arbitri' sulla questione del Mar Cinese Meridionale, ma in realtà sono ciò che disturba la pace regionale, distrugge la cooperazione e semina discordia tra i paesi dell'area", ha detto Ren. Il portavoce ha ribadito che la Cina ha una sovranità indiscutibile su isole e acque rilevanti nel Mar Cinese Meridionale, con sufficienti basi storiche e legali. "Sollecitiamo gli Stati Uniti a smettere di fare osservazioni sbagliate, a interrompere le provocazioni militari nel Mar Cinese Meridionale e smettere di istigare discordia tra i paesi della regione", ha detto Ren.(Cip)