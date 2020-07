Decreto Agosto: Sangalli (Confcommercio) ricevuto oggi da Conte a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, è stato ricevuto oggi a palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nel corso del colloquio - riferisce una nota della Confcommercio - è stata condivisa l’importanza di dare continuità al confronto con le parti sociali per valorizzare appieno le opportunità che si aprono per il nostro Paese a seguito del buon esito della trattativa sul Recovery plan. E' stato inoltre approfondito l’impatto della crisi sui settori del commercio, del turismo, dei trasporti e dei servizi, le cui principali richieste d’intervento sono state rappresentate dal presidente Sangalli al presidente Conte anche in riferimento al prossimo provvedimento in corso di definizione da parte del governo.(Com)