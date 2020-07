Rifiuti: Bordoni (Lega), su Tmb Rocca Cencia dopo accesso negato a Salvini nodi vengono al pettine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Tmb di Rocca Cencia, "con il nuovo provvedimento di sequestro la gestione passa per intero all'amministratore giudiziario per un piano di interventi di manutenzione straordinaria necessari all'adeguamento tecnico della struttura". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Il rifiuto alla nostra richiesta di accesso all'impianto durante il sopralluogo con Matteo Salvini assume un significato diverso: oggi i nodi vengono al pettine e finalmente - sottolinea Bordoni - è chiaro a tutti che non eravamo solo noi a nutrire dei dubbi sulla funzionalità dei processi all'interno della struttura. Ci aspettiamo che il Comune prenda coscienza di quanto è accaduto, quasi 5 anni di nulla, di chiacchiere e di fantasiose strategie per risolvere il problema dei rifiuti di Roma e alla fine ci ritroviamo a dover riaprire le discariche".(Com)