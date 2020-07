Infrastrutture: Bosnia, sovvenzioni Bei per costruzione sezione autostradale Tarcin-Ivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze della Bosnia-Erzegovina e la Banca per gli investimenti (Bei) hanno firmato un accordo per la concessione da parte dell'istituto europeo di 11,78 milioni di euro a favore della costrizione della sezione autostradale Tarcin-Ivan. Secondo quanto riporta il sito "Klix", la sezione fa parte del Corridoio autostradale 5c. L'accordo è stato firmato per corrispondenza a causa delle misure contro la diffusione del Covid-19. Il tratto autostradale ha una lunghezza di 4,9 chilometri e comprende la costruzione di due ponti e un'area di sosta. Il ministro delle Finanze bosniaco, Vjekoslav Bevanda, ha dichiarato che il progetto è importante non solo per la Bosnia-Erzegovina, ma anche per l'intera rete di comunicazioni regionale. Il corridoio paneuropeo 5C, ha ricordato il ministro, conduce fino alla costa del mare Adriatico. (segue) (Seb)