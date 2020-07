Infrastrutture: Bosnia, sovvenzioni Bei per costruzione sezione autostradale Tarcin-Ivan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 20 febbraio il vicepremier del governo centrale della Bosnia-Erzegovina, Vjekoslav Bevanda, e il direttore della Banca europea per gli investimenti (Bei) per la Slovenia, la Croazia e i Balcani occidentali, Matteo Rivellini, hanno firmato a Sarajevo un accordo per il finanziamento di due tratti del corridoio autostradale 5c. Secondo quanto riferiva allora il sito di informazione "Klix", il valore del finanziamento è pari a 140 milioni di euro. Bevanda ha detto ai giornalisti che la prima parte del finanziamento "è destinato alla costruzione di 6,9 chilometri di autostrada tra Sarajevo e Mostar". Bevanda ha evidenziato che "i lavori sono molto impegnativi, dato che prevedono la costruzione di un tunnel che attraverserà il monte Ivan e due viadotti". (segue) (Seb)