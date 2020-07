Fase 3: Lega, ritardi finanziamenti bancari, governo chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il decreto liquidità abbia previsto l'incremento del Fondo di garanzia a sostegno a imprese e famiglie "secondo i dati forniti dell'Abi, sono forti i ritardi e le lungaggini che ancora si registrano nella somministrazione dei finanziamenti richiesti tramite sistema bancario: ben 899.118 aziende per quasi 60 milardi di finanziamenti richiesti non hanno ancora ricevuto adeguata risposta sul futuro delle loro pratiche". Lo affermano i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio e Alberto Bagnai primi firmatari dell'interrogazione presentata in Senato. "A ciò si aggiungono le richieste di moratoria - circa 192.000 - dei prestiti avanzate dalle famiglie per circa 92 miliardi - aggiungono -. Alla luce di tuttociò, abbiamo presentato una interrogazione al ministro dell'Economia, perché chiarisca quali procedure di velocizzazione, su tutte quelle delle garanzie del Medio Credito Centrale, vorrà mettere in campo per garantire una più spedita concessione dei fondi richiesti. Questo governo rifletta anche su un dato drammatico che emerge dall'analisi dell'Abi, vale a dire che molte aziende italiane, consapevoli delle pastoie della burocrazia, addirittura rinunciano a richiedere i meritati finanziamenti, perché consapevoli del rischio di riimanere stritolati tra firme, permessi e autorizzazioni. Il Paese non ha bisogno di ulteriori perdite di tempo ma di ascolto, minore burocrazia e velocità decisionale: se non sono in grado, passassero la mano". (com)