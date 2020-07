Nigeria: attacco armato contro villaggio nel centro, uccisi 13 membri della stessa famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini armati non identificati hanno ucciso 14 abitanti del villaggio di Agbudu, nello stato nigeriano centrale di Kogi, 13 dei quali appartenevano alla stessa famiglia. Secondo quanto dichiarato ai media locali il portavoce della polizia dello Stato, Willy Aya, gli aggressori avrebbero attaccato il villaggio ieri sera sparando contro alcuni degli abitanti. Attacchi di questo tipo sono frequenti in Nigeria, dove ai pericoli legati all'azione terroristica dei jihadisti di Boko Haram si aggiunge la contesa per le risorse naturali del territorio. Lo scorso 6 luglio almeno 15 contadini sono morti in un attacco avvenuto nel villaggio di Yargamji, nello Stato di Katsina, nel nord-ovest della Nigeria, mentre il 19 luglio almeno 21 persone sono state uccise ed altre 28 sono rimaste ferite in un attacco condotto da un gruppo di uomini armati contro il villaggio Kukum Daji dello Stato del Kaduna, nel centro del Paese. Secondo testimoni locali, ad attaccare il villaggio sarebbero stati dei pastori, che intorno alle 22 locali di ieri sera hanno aperto il fuoco sugli abitanti riuniti per una festa di matrimonio. Secondo le autorità, più di 100 persone sono state uccise quest'anno in attacchi simili avvenuti nello Stato di Katsina tra i mesi di aprile e giugno e attribuiti a pastori che da decenni rivaleggiano con le comunità agricole per l’accesso alle terre e all’acqua. (Res)