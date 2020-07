Sociale: Raggi, a San Lorenzo a Roma il primo condominio destinato ai senza fissa dimora (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo progetto - dichiara in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi - è un contributo concreto al riscatto di persone che hanno vissuto un contesto di estrema fragilità e marginalizzazione, un segnale forte che vogliamo dare alla città. Tengo a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione, a partire dai dipendenti del Dipartimento politiche sociali, il Dipartimento Simu e la Ragioneria, che hanno lavorato con grande impegno con noi per questo obiettivo. Puntiamo fortemente sulle nostre strutture di accoglienza, perché è fondamentale rispondere alle situazioni di emergenza, ma la risposta per essere completa ed efficace deve sempre essere tesa all'orizzonte del reinserimento, sociale e lavorativo, alla riappropriazione dell'autonomia e della qualità della vita di ciascuno. Questo è il nostro obiettivo". L'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì si dice orgogliosa "di poter vedere oggi concretizzarsi il condominio sociale, un servizio innovativo del Comune ispirato anche ai principi dell'housing first, prima la casa, per il contrasto alla grave marginalità sociale. Il fatto stesso che questo progetto al servizio dei più fragili prenda avvio in un immobile confiscato alla criminalità organizzata è un importante segnale che diamo alla città. L'impegno dell'amministrazione è massimo per riconvertire questi spazi, dando vita a servizi e forme alternative di residenzialità per persone in condizioni di fragilità, tra cui persone senza dimora, persone anziane, donne vittime di violenza e neo maggiorenni in condizione di vulnerabilità. In questi progetti - conclude Mammì - basati soprattutto sul cohousing, gli ospiti sono soggetti attivi. L'obiettivo finale è l'autonomia e la qualità della vita". (Rer)