Turismo: Franceschini, 100 mila persone hanno già utilizzato bonus vacanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 900 mila le persone che hanno ottenuto il bonus vacanze e 100 mila quelle che lo hanno utilizzato". Lo ha affermato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, rispondendo in Aula al Senato ad un'interrogazione sulle misure per il rilancio del comparto turistico. "Sono state fatte molte cose per il turismo con i precedenti decreti ma non basta", ha aggiunto il ministro rimandando ai prossimi "provvedimenti su cui stiamo lavorando". (Rin)