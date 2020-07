Campania: Ciarambino scrive a Conte, ridurre divario Nord-Sud per la ripartenza del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo riducendo il divario con il Nord l'intero Paese potrà ripartire con maggiore slancio". E' quanto ha scritto la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino in una lettera al premier Giuseppe Conte: "Pur riconoscendo i limiti di gestioni passate e i conseguenti, inevitabili sprechi si sente da più parti la necessità di ribaltare finalmente questa errata visione, precisando come, a dispetto della comune convinzione, il Mezzogiorno sia stato sistematicamente penalizzato dalle politiche economiche, tanto che solo negli ultimi venti anni sono stati sottratti al Sud ben 499 miliardi di euro per via di una colpevole inattuazione delle norme". Ciarambino ha aggiunto: "La clausola del 34% che, come noto, imporrebbe di ripartire gli investimenti pubblici in proporzione alla popolazione, ma che invece è stata finora disattesa, avvantaggiando indebitamente le regioni del Nord". Infine l'appello: "in fase di definizione del Recovery Plan, riesca a concretizzare al meglio i suoi propositi per il Sud". (Ren)