Coronavirus: Rescigno (Fd'I), focolaio nel Nolano, De Luca usi lanciafiamme con Asl Napoli 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel Nolano si rischia un nuovo focolaio Covid. In pochi giorni registriamo un aumento dei casi: tre a Camposano. A Cimitile è stato chiuso il campo estivo. E’ il risultato della fallimentare gestione, tutta propaganda e show, dell’emergenza da parte del governatore della Campania Vincenzo De Luca”. Lo ha dichiarato in una nota Carmela Rescigno, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia e vice-responsabile Sanità del partito di Giorgia Meloni. “Ora - ha proseguito - serve davvero il lanciafiamme. Ma per far funzionare le strutture dell’Asl Napoli 3. Assurdo che i risultati dei tamponi arrivino dopo molti giorni. Con il rischio che i positivi contagino altre persone. Evidentemente De Luca in questa fase è troppo impegnato a fare le liste e organizzare la campagna elettorale per badare alla salute dei campani”, ha concluso la dirigente di Fd'I. (Ren)