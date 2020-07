Turismo: Franceschini, in prossimo decreto individuate tre priorità per settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre le priorità per il settore turistico su cui il governo sta lavorando in vista del decreto di agosto. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, rispondendo in Aula al Senato ad un'interrogazione sulle misure per il rilancio del comparto turistico. Le tre priorità, ha spiegato il ministro, sono "garantire un sistema di ammortizzatori sociali per quei settori che hanno una crisi prolungata, come appunto il turismo; il sostegno alle imprese compreso l'Imu; e soprattutto l'aiuto ai settori più colpiti all'interno del comparto turistico, come agenzie di viaggio, tour operator e le città d'arte". (Rin)