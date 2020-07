Rifiuti: Blasi (M5s Lazio), la Lega ritira scellerato emendamento pro incenerimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega ha ritirato l'emendamento pro incenerimento rifiuti, a seguito del mio intervento che, tra le altre cose, ha visto la levata di scudi anche di esponenti territoriali. E' la conferma dell'incapacità dei consiglieri regionali leghisti di prendersi le responsabilità delle proprie scelte politiche, sulle quali fanno immediata retromarcia non appena un sindaco minaccia di uscire dal partito". Lo dichiara la consigliera regionale del Lazio M5s, Silvia Blasi, in merito al piano di gestione dei rifiuti, in discussione in Aula alla Pisana. "Il fatto che i consiglieri della Lega siano ritornati sui loro passi - conclude Blasi - conferma quanto l'emendamento fosse pericoloso per il nostro territorio e quanto avessimo ragione ad essere contrari ad una proposta così scellerata".(Com)