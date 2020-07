Caso camici: Corbetta (M5s), su Fontana dettagli sempre più inquietanti, mi auguro si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Passano i giorni e sul governatore della Lombardia Attilio Fontana emergono dettagli sempre più inquietanti". Così, in una nota, il senatore lombardo del Movimento 5 Stelle Gianmarco Corbetta. "Si ha l'impressione - prosegue il pentastellato - di aver scoperchiato un drammatico vaso di pandora. Un conto in Svizzera, trust aperti alle Bahamas. E poi, in piena emergenza coronavirus in Lombardia, non si riesce a immaginare come il presidente della Regione con il numero più alto di casi e di decessi possa essersi messo a pensare agli affari del cognato. Una commessa che poi sarebbe diventata una donazione. Sarebbe una vergogna assoluta". "Onestamente, con tutto ciò che hanno passato i lombardi, vengono i brividi solo a pensare a tutte le indagini che sono in corso. Mi auguro che Fontana si dimetta, perché non so con che coraggio possa pensare di continuare a guidare la nostra Regione, colpita dal Covid-19 e mortificata dalla sua giunta", conclude il senatore. (com)