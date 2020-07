Emilia Romagna: Piccinini (M5s), politica dovrebbe unirsi per rilascio Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La voce unanime della politica dovrebbe essere quella di chiedere la liberazione immediata da parte dell'Egitto di Zaki e la verità sulla morte di Giulio Regeni. Oggi invece in assemblea Legislativa sono andati in scena pericolosi distinguo da parte delle forze di centrodestra improvvisamente interessate a questioni di realpolitik e strategie internazionali". Lo ha dichiarato Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 stelle: "Tutte le forze politiche dovrebbero chiedere la liberazione di Patrick senza distinguo o tirando in ballo questioni di politica internazionale quindi ci sembra francamente inconcepibile la posizione tenuta dalla Lega e dalle altre forze di centrodestra aiutate, c'è da rilevarlo, da un abbinamento forzato di risoluzioni che avevano obiettivi diversi e che hanno generato confusione nella discussione. Ecco perché crediamo si debba ritrovare unità da parte di tutti nel chiedere all'Egitto la liberazione immediata dello studente dell'Unibo e finalmente verità sull'uccisione di Giulio Regeni". (Ren)