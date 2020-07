Italia-Francia: domani ministro Interno Darmanin a Roma per visita di due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, sarà domani in Italia per una visita di due giorni, la prima dopo la nomina arrivata nel recente rimpasto di governo. Nel corso del suo soggiorno a Roma, Darmanin incontrerà la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Secondo fonti dello staff del ministro francese citate dai media d'oltralpe, al centro dei colloqui ci sarà la questione dei migranti. Da Parigi fanno sapere che sarà evocata la prossima riforma migratoria europea perché "è importante che Francia e Italia lavorini insieme". Durante l'incontro è previsto anche un "focus sulla cooperazione in materia di sicurezza", spiegano le fonti. Darmanin ha in agenda anche una visita in Vaticano, dove incontrerà monsignor Bruno Marie Duffé, segretario del dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, che segue anche le questioni migratorie. (Frp)