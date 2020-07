Hong Kong: coronavirus, 149 nuovi casi di contagio portano il totale a 3.151

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie di Hong Kong hanno segnalato 149 nuovi contagi da Covid-19, il numero maggiore di casi registrati in un solo giorno, portando il totale a 3.151. Tra questi, 145 corrispondono a contagi locali; 84 sono collegati a casi precedenti, mentre resta sconosciuta la fonte di infezione negli altri 61. L'Autorità ospedaliera ha affermato che quattro pazienti curati in tre ospedali hanno ottenuto risultati positivi. Tra loro c'è un bambino di quattro anni, paziente presso il Caritas Medical Center. Altri due casi sono stati segnalati all'Ospedale Queen Elizabeth, mentre il quarto all'Ospedale North District. Il direttore generale dell'Autorità ospedaliera, Sara Ho, ha detto che oltre una dozzina di contatti stretti tra i quattro pazienti sono stati inviati nelle sedi di quarantena per precauzione. Ha anche detto che lo screening è stato ampliato per rilevare coloro che non hanno mostrato alcun sintomo. "Al fine di ridurre al minimo la possibile trasmissione all'interno dei nostri reparti medici, abbiamo incrementato progressivamente il nostro programma di sorveglianza, in modo da vagliare quei pazienti ad alto rischio anche se sono asintomatici", ha spiegato Ho. Oggi sono stati segnalati anche quattro nuovi casi importati, che hanno coinvolto tre marinai dall'India e un assistente di volo dalle Filippine.(Cip)