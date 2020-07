Polonia: Morawiecki chiede a Corte costituzionale una valutazione su Convenzione Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha deciso di indirizzare alla Corte costituzionale la richiesta di valutare la compatibilità della Convenzione di Istanbul con la carta fondamentale polacca. Morawiecki ha dichiarato che "questioni di così grande importanza vanno esaminate in modo trasparente e giuridicamente inoppugnabile". "Nel dibattito pubblico in corso molti formulano accuse serie verso la Convenzione sul fatto che abbia connotazione ideologica, che definisca impropriamente le ragioni della violenza contro le donne e che non contempli strumenti efficaci contro la violenza domestica. Sono dubbi seri, che bisogna affrontare in modo appropriato", ha detto il premier. "Il governo in parte condivide questi timori e abbiamo il diritto di giudicare se il documento possa essere incompatibile con la costituzione per quanto riguarda l'imparzialità dello Stato su questioni di coscienza e il diritto dei genitori di educare i figli in linea con i propri principi. Pertanto ho deciso di rivolgermi alla Corte costituzionale", ha proseguito Morawiecki. (segue) (Vap)