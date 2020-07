Polonia: Morawiecki chiede a Corte costituzionale una valutazione su Convenzione Istanbul (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le reazioni all'iniziativa c'è stata quella del sindaco di Varsavia ed ex candidato presidenziale di Piattaforma civica (Po), Rafal Trzaskowski, che ha qualificato come "scandaloso" un eventuale tentativo di ritirare la Polonia dalla Convenzione e ha parlato di un giro di vite dell'esecutivo su molte questioni, "dai diritti delle donne, all'autonomia regionale, ai media indipendenti". "Dovremmo tutti lottare contro la violenza domestica. Non dovrebbero esserci dubbi, tutte le forze politiche dovrebbero collaborare su una simile questione", ha continuato Trzaskowski. (Vap)