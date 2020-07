Roma: Lega, Campidoglio chiarisca su riqualificazione Forte Boccea, M5s incapace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di silenzio tombale una nota anonima diffusa dal Campidoglio ci informa di una vaga riqualificazione di Forte Boccea, che non chiarisce le risorse stanziate per l'intervento, quale sia la superficie che resterà alla presidenza del Consiglio dei ministri e quale porzione sarà utilizzata come area pubblica". E' quanto dichiara, in una nota, Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. "Preoccupa l'approssimazione con la quale si fa riferimento a non meglio precisati 'interventi funzionali all'attività della scuola di formazione' e stupisce - prosegue il consigliere - l'ennesima prova dell'incapacità grillina dal momento che, contrariamente alle intenzioni iniziali, una parte significativa del complesso finirà nelle disponibilità di palazzo Chigi. Intanto i comitati, che in passato avevano rivendicato la salvaguardia dell'area impedendo un'opera con oneri a scomputo che avrebbe garantito la realizzazione di parco, mercato e parcheggi senza alcun costo aggiuntivo per l'amministrazione comunale, tacciono malgrado i carotaggi in corso appaiano come l'anticamera di imminenti colate di cemento. Dopo i mancati chiarimenti sollecitati dai cittadini a una nota che avevamo inviato agli enti competenti lo scorso 15 maggio - conclude Giannini - è stata sciupata l'ennesima occasione per fare luce su una vicenda dai contorni per nulla trasparenti". "Crea sconcerto ma non meraviglia - commenta invece Angelo Belli, coordinatore Lega Municipio XIII - la mancata visione complessiva sul destino di questa area che è fondamentale per la riqualificazione dell'intero quartiere di Boccea, carente di servizi per la collettività". (Com)