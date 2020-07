Congo-Kinshasa: Hrw, almeno 170 persone rapite e violentate nel Parco nazionale di Virunga dal 2017 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo ribelle ruandese Rud-Urunana - una fazione frammentata delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr) - controlla gran parte dell'area intorno a Bukoma. Questo gruppo armato è stato coinvolto in rapimenti negli ultimi anni e, sebbene il coinvolgimento di combattenti attuali o precedenti non possa essere escluso, Human Rights Watch non ha stabilito il loro coinvolgimento in questi casi recenti o se rispondono a una catena di comando. Da dicembre 2019 a giugno 2020, Human Rights Watch ha intervistato 37 persone sui rapimenti, tra cui 28 donne sopravvissute alla violenza sessuale, 5 delle quali erano bambini al momento dell'abuso. Human Rights Watch ha anche intervistato attivisti locali, funzionari del governo e del parco e membri dello staff delle Nazioni Unite. I sopravvissuti hanno dichiarato di essere stati rapiti, a volte con i loro bambini, mentre lavoravano nei campi o sulla strada di casa, vicino alla città di Kiwanja. I loro rapitori li avrebbero costretti a camminare, mani legate, per diverse ore nel vicino Parco Nazionale Virunga. I sopravvissuti hanno dichiarato che i rapitori hanno legato di frequente gli uomini mani e piedi, picchiandoli, mentre le donne sono state "metodicamente violentate". "I rapitori ci hanno detto che nessuna donna sarebbe uscita da lì vergine", ha detto una sopravvissuta di 28 anni. (Res)