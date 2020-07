Speciale energia: Spagna, governo presente la "Tabella di marcia per l'idrogeno verde" verso il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generare in Spagna 4 GW di potenza di elettrolisi installata da fonti di energia rinnovabile entro il 2030, il 10 per cento dell'obiettivo fissato dalla Commissione Europea per l'intera Ue. E' uno dei punti principali della "Tabella di marcia per l'idrogeno" presentata dal ministero della Transizione Ecologica e della Sfida demografica spagnolo (Miteco). Si tratta di un documento che mira a promuovere lo sviluppo di queste tecnologie nel paese iberico. Come riferisce una nota del ministero, la bozza comprende 57 misure per preparare il quadro normativo e promuovere la ricerca e l'innovazione e fissa obiettivi entro il 2030, tra i quali la produzione di 4 Gw di potenza di elettrolisi installata da fonti di energia rinnovabile entro il 2030 e che il 25 per cento del consumo industriale di idrogeno sia origine rinnovabile entro i prossimi 10 anni. Attualmente, l'industria è il principale utilizzatore di idrogeno in Spagna, con un consumo di circa 500 mila tonnellate all'anno, prodotto principalmente da gas naturale. In questo senso, "la sostituzione con l'idrogeno rinnovabile rappresenta un'opportunità per la decarbonizzazione del settore, che può anche incorporarlo in nuovi segmenti", ha evidenziato il ministero. (Spm)