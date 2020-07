Campania: Costa, controlli fiume Sarno, operazione senza precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di questa prima fase di controlli nei territori attraversati dal fiume Sarno, i carabinieri del gruppo per la Tutela ambientale di Napoli con i dipendenti Nuclei operativi ecologici di Napoli e Salerno e dei gruppi tutela forestale di Napoli, Avellino e Salerno, hanno effettuato ulteriori 81 verifiche di opifici industriali, insistenti nell’alto, medio e basso Sarno. Complessivamente nel corso dei mesi di giugno e luglio 2020, nel contesto degli 81 controlli effettuati, i carabinieri, hanno denunciato 21 persone e individuato altri 15 scarichi abusivi, elevando sanzioni amministrative per un importo di circa 10.000 euro. Nel complesso, dalla fine del lock down, con riferimento al bacino idrografico del fiume Sarno e dei suoi tributari, l’Arma ha controllato 168 attività produttive, denunciato 69 persone, individuato 41 scarichi abusivi ed emesso 24 sanzioni amministrative per un importo pari a circa 50.000 euro. Gli accertamenti condotti, su questo primo significativo campione, e i primi esiti delle analisi effettuate unitamente al personale dell’Arpac Campania, che affianca gli uomini dei carabinieri in questa attività di controllo, hanno permesso di avere conferma che le cause di inquinamento del corso d’acqua sono riconducibili a scarichi di reflui industriali effettuati illegalmente da aziende che approfittano delle avverse condizioni meteo, scarichi di acque meteoriche di dilavamento, provenienti dai piazzali esterni di attività industriali in genere e da scarico di reflui della rete fognaria. (Ren)