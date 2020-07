Libia: ministro Difesa turco Akar, nessuna stabilità se i sostenitori di Haftar non si fermano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha affermato che se "gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, l'Egitto, la Russia e la Francia non smetteranno di sostenere il golpista Khalifa Haftar, la Libia non si stabilizzerà mai". Nelle dichiarazioni alla stampa turca, Akar ha indicato che questi paesi dovrebbero impedire a Haftar di raggiungere i suoi obiettivi e risolvere il problema di Sirte e al-Jufra, aggiungendo che ha consigliato all'Egitto di "evitare le dichiarazioni che alimentano la guerra in Libia e non servono la pace". (Lit)