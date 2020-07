India: il 24 agosto elezioni suppletive per due seggi della camera alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno il 24 agosto le elezioni suppletive per due seggi del Consiglio degli Stati dell’India, la camera alta. Lo ha deciso la Commissione elettorale. Gli Stati chiamati a votare sono l’Uttar Pradesh e il Kerala. Il seggio dell’Uttar Pradesh è vacante da marzo per la morte di Beni Prasad Verma, del Partito socialista (Sp); quello del Kerala da maggio, per la morte di Veerendra Kumar, indipendente sostenuto dal fronte democratico di sinistra (Ldf). A giugno hanno votato, per il rinnovo parziale della camera, altri otto Stati: Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Jharkhand, Manipur, Meghalaya e Mizoram. Sono stati assegnati 19 seggi. È stato il primo importante appuntamento elettorale dall’inizio dell’epidemia di coronavirus. Il voto era previsto per marzo, ma era stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria. (segue) (Inn)