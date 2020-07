Albania: riforma elettorale, parlamento approva modifiche alla Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Albania ha approvato oggi le modifiche alla Costituzione richieste nel quadro della riforma elettorale. L'approvazione è avvenuta con 106 voti a favore e dieci contrari, mentre sei deputati non hanno preso parte alle votazioni. Diversi parlamentari dell'opposizione hanno criticato le modifiche approvate in quanto volute "unilateralmente" dalla maggioranza. Le modifiche riguardano gli articoli 64 e 68 della Costituzione albanese, permettendo l'introduzione di un sistema elettorale a liste aperte e modificando le regole per la formazione delle coalizioni. "Chi ha paura del popolo non merita la sua fiducia", ha dichiarato il premier albanese Edi Rama, sottolineando che la riforma approvata riflette la volontà popolare. "Il Partito socialista amplia l'alleanza con il popolo anche attraverso l'apertura delle liste, dando ai suoi sostenitori l'opportunità di decidere chi merita di rappresentarli nel parlamento dell'Albania", ha affermato Rama.(Alt)