Imprese: Bonometti (Confindustria Lombardia), proposte del governo per automotive sono solo palliativi

- "Sul tema dell'automotive le proposte del governo sono solo palliativi". Lo ha detto il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, durante la presentazione dell'analisi congiunturale del secondo trimestre dell'industria manifatturiera in Lombardia. Ricordando che il settore vale il 7 per cento del pil nazionale, il presidente di Confindustria Lombardia ha rilevato che "in Francia, dove è stata fatta una proposta di incentivi, nel mese di giugno la produzione dell'automotive è aumentata dell'1,2 per cento. In italia questo settore è penalizzato e ha perso circa il 50 per cento, considerando che nei prossimi mesi dell'anno si possa recuperare qualcosa".(Rem)