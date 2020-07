Aerospazio: partita nuova missione Nasa Mars2020 con a bordo rover Perseverance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato lanciato con successo il razzo Atlas 5 che ha dato il via alla nuova missione della Nasa Mars2020 con a bordo il quinto rover lanciato su Marte, il Perseverance, il primo progettato per cercare tracce di vita. Il lancio dalla base di Cape Canaveral, in Florida, è avvenuto alle 13:50 (ora italiana). Secondo quanto riferito dalla Nasa, la missione mira anche a raccogliere informazioni utili per preparare la futura esplorazione umana, portando a bordo i materiali per tute e casco destinati agli astronauti che cammineranno sul Pianeta rosso. L’arrivo della sonda sul suolo marziano è previsto per il 18 febbraio 2021. La missione Mars2020 segue di dieci giorni il lancio della sonda Al Amal da parte degli Emirati Arabi Uniti, prima missione su Marte di un paese arabo. La sonda raggiungerà l’orbita Marte nel febbraio del 2021 in occasione del 50mo anniversario della fondazione degli Emirati Arabi Uniti.(Nys)