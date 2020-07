Sanità: Pizzul e Rozza (Pd), Fontana e Lega lasciano i lombardi senza i vaccini contro l'influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento in Lombardia mancano i vaccini antinfluenzali, asollutamente importanti per contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 e separare i malati di influenza da quelli colpiti da coronavirus. La Regione è partita in ritardo e ha agito con incapacità e approssimazione, questa la denuncia del gruppo regionale del Partito Democratico, che oggi in conferenza stampa presso palazzo Pirelli ha elencato tutte le sei procedure per l'approvvigionamento di vaccini contro l'influenza bandite da febbraio ad oggi dalla centrale acquisti regionale Aria Spa, con esiti che definisce preoccupanti. "Fontana e la Lega lasciano i lombardi senza i vaccini contro l'influenza – attacca la consigliera regionale Carmela Rozza –. Oggi sappiano che a ottobre e novembre il sistema sanitario regionale non avrà le dosi necessarie e i lombardi saranno costretti a cercarle altrove, magari in Svizzera. Non li avranno i quasi tre milioni di cittadini over 60 né i ragazzi in età scolare, e nemmeno tutti gli operatori sanitari, per il semplice fatto che chi doveva occuparsi di acquistarli sul mercato ha agito con incapacità e improvvisazione, mettendo in campo addirittura sei gare da fine febbraio a oggi, ma al momento la Regione si è assicurata solo 200mila dosi a fronte di tre milioni di ultrasessantenni, 200mila dosi per 300mila operatori sanitari, e non consideriamo ampi settori come i dipendenti delle RSA, e 20mila per i quasi seicentomila minori tra zero e sei anni. E non stiamo considerando il mondo della scuola, le categorie fragili e quelle particolarmente esposte, con le quali il fabbisogno arriverebbe intorno ad almeno cinque milioni di dosi. La situazione è veramente allarmante." (segue)