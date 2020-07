Sanità: Pizzul e Rozza (Pd), Fontana e Lega lasciano i lombardi senza i vaccini contro l'influenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un sistema, quello messo in piedi dalla Lega, che non funziona e che va cambiato, per il bene dei lombardi – aggiunge il capogruppo Pd in consiglio regionale Fabio Pizzul -. Regione Lombardia è arrivata ad affrontare la pandemia poco dopo aver creato la società Aria, una grande centrale acquisti che, per responsabilità chiare e imputabili a questa giunta regionale, non sta funzionando, tanto meno ora che è addirittura decapitata. Sulla vicenda camici abbiamo visto quel che è accaduto, ma anche sui vaccini, fondamentali per il contenimento degli effetti del coronavirus e per meglio identificare chi si sia effettivamente ammalato di Covid, come prevedono le linee guida del Ministero della Salute, sono stati commessi diversi errori che ci portano all'assenza di vaccini in vista dell'inverno. Quando diciamo che la giunta Fontana non ha saputo affrontare nel modo giusto la pandemia ci riferiamo a situazioni come queste, molto concrete e, purtroppo, con conseguenze assai concrete."