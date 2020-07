© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula della Camera ha approvato di fatto all'unanimità le mozioni di maggioranza e opposizioni riguardanti "iniziative, in ambito internazionale ed europeo, in ordine al rispetto degli accordi internazionali relativi all'autonomia di Hong Kong e alla tutela dei diritti umani in tale territorio". (Rin)