Migranti: Caliendo (FI), Salvini su Open Arms agì per interesse pubblico

- "A me interessa che siano rispettate le regole e i principi del Senato senza le quali ci sarebbe l'anarchia pura. Mandando a processo il senatore Salvini si nega lo Stato democratico, si calpesta la democrazia". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Giacomo Caliendo, nel corso delle dichiarazioni di voto sul caso Open Arms. "Come si fa a non ravvisare l'interesse pubblico in una legge sull'immigrazione che è stata votata dalla maggioranza del tempo - ha aggiunto -. Se fossi un avvocato mi chiederei: 'perché qui c'è soltanto Salvini e non Conte? Oggi assistiamo a una vicenda identica a quella subìta dal presidente Berlusconi contro il quale venne pronunciata una sanzione sbagliata e anche oggi si attaccano le prerogative del Senato". (Rin)