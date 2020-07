Droga: seduto in strada per spacciare sotto casa, arrestato 47enne in zona Ponte Lambro a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, poco dopo le ore 18.00, gli agenti del commissariato Mecenate hanno arrestato un cittadino italiano di 47 anni per spaccio. Durante l'attività di indagine svolta dalla Squadra investigativa, i poliziotti hanno identificato e perquisito l'uomo che, seduto su una sedia in via Uccelli di Nemi, in zona Ponte Lambro a Milano, sotto casa svolgeva la sua attività di spaccio: all'interno del suo borsello nascondeva 5 involucri di hashish dal peso di 2,60 grammi e 45 euro in contanti. Durante la perquisizione domiciliare svolta poi dagli agenti sono stati trovati altri 18 grammi di hashish, 2 involucri di marijuana, 5 grammi di eroina, un coltello multiuso, un bilancino di precisione e 300 euro in banconote di diverso taglio. (com)