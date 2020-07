Imprese: Bonometti (Confindustria Lombardia), opposizioni in Regione non hanno volontà affrontare tema semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Lombardia si sta discutendo sulla semplificazione e le opposizioni hanno proposto 1800 emendamenti: vuol dire che non c'è la responsabilità e la volontà di affrontare i problemi". Lo ha detto il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, durante la presentazione dell'analisi congiunturale del secondo trimestre dell'industria manifatturiera in Lombardia. "In Lombardia il problema della semplificazione è molto sentito - ha spiegato Bonometti - e contribuirebbe a dare uno slancio, ma soprattutto fiducia agli operatori. Come Confindustria abbiamo fatto delle proposte, esaminando tutti i capitoli che potessero frenare o approfondire il lavoro burocratico delle aziende". (Rem)