Libia: diplomatico, la Russia non intende stabilire una base militare in Libia

- L'ambasciatore della Russia in Egitto, Georgy Borisenko, ha spiegato che Mosca non ha intenzione di stabilire una base militare in Libia, sottolineando che non ha inviato tali richieste alle autorità libiche. "La Russia non ha tali piani. Nessuna richiesta è stata fatta dalla parte russa alle autorità libiche per stabilire alcuna base militare o base navale", ha detto Borisenko parlando oggi alla stampa egiziana. Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale, Fathi Bashagha, aveva precedentemente messo in guardia circa la possibilità che la Russia stabilisca basi a Sirte e al-Jufra, chiedendo la necessità di bloccare i piani di Mosca in questo senso. Fonti della stampa hanno indicato il 15 giugno che la Turchia ha tenuto colloqui con il Gna per discutere della possibilità di utilizzare la base aerea di al-Watiya a sud di Tripoli e la base navale di Misurata, come basi militari per l'esercito turco nel Nord Africa. (Res)