Moldova: Osce accoglie positivamente incontro tra Dodon e Krasnoselski

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del presidente in carica dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) per il processo di insediamento transnistriano, l'ambasciatore Thomas Mayr-Harting, ha accolto con favore l'incontro tra il presidente moldavo Igor Dodon e il leader non riconosciuto di Tiraspol, Vadim Krasnoselski. "È incoraggiante che questo incontro abbia avuto luogo e che le parti si siano concentrate su questioni che sono particolarmente importanti per il benessere delle persone che vivono su entrambi i lati del fiume Nistro, come la libertà di movimento, l'integrazione delle reti di telecomunicazione e il miglioramento delle attività bancarie nazionali", ha dichiarato il Rappresentante speciale a Vienna, citato dall'agenzia d'informazione "Ipn Moldova". "Spero che questo incontro spianerà la strada a un dialogo costruttivo e lungimirante tra le parti e porterà a risultati concreti e soluzioni reciprocamente accettabili nei prossimi mesi", ha aggiunto Harting. Sono sicuro che tutti gli sforzi che mirano il miglioramento della vita delle persone di entrambe le parti del fiume Nistro possano contare sul pieno sostegno della comunità internazionale, in particolare dei mediatori e degli osservatori coinvolti nei negoziati "5+2". A sua volta, anche la presidenza albanese dell'Osce, così come la Missione Osce in Moldova, sotto la guida di Claus Neukirch, rimarranno pienamente coinvolti", ha concluso Mayr-Harting. (Moc)