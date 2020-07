Speciale energia: il Covid non ferma la crescita del Gnl Small Scale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza sanitaria ha rallentato di poco la crescita della filiera nazionale del Gnl di piccola taglia. La maggiore resilienza, a conferma della qualità ambientale di questo combustibile, oltre alla maturità tecnologica ed economica, si è avuta nel settore del trasporto pesante terrestre, sia per l'incremento delle infrastrutture sia come crescita e dei mezzi circolanti. Rispetto a fine dicembre 2019, si legge in un comunicato, le stazioni di servizio che erogano Gnl ai camion e gas compresso alle auto sono cresciute di 11 unità, da 70 a 81; anche se solo di una, sono cresciute anche le stazioni GNL che erogano solo gas compresso alle auto, 12 a fine giugno. In totale sono 93 le stazioni di servizio, tra pubbliche e private, che hanno scelto il Gnl. Oltre 3.000 i camion a Gnl che circolano in Italia. Le immatricolazioni dei mezzi hanno superato nel semestre le 2.500 unità (+350 rispetto alle 2.174 di fine 2019), cui vanno aggiunti i mezzi immatricolati all'estero, circa il 20 per cento. Aumenta lo squilibrio territoriale tra Centro-Nord e Sud del Paese; nessuna delle nuove stazioni è stata realizzata nel Mezzogiorno. Il 61 per cento degli impianti è al Nord, il 28 per cento nel Centro e solo l'11 per cento nel Sud. (Com)