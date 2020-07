Speciale energia: Alverà (Snam), risultati primo semestre in linea con 2019 nonostante effetti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del primo semestre 2020 di Snam sono in linea con quelli dello stesso periodo del 2019 e la guidance sull'utile netto di circa 1,1 miliardi di euro a fine anno è confermata nonostante gli effetti del Covid, grazie alla riduzione degli oneri finanziari, alla performance delle partecipate internazionali e al contenimento dei costi. Così l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, ha commentato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020 approvata dal Consiglio di amministrazione della società. “In questi mesi non ci siamo mai fermati, continuando a garantire il nostro servizio essenziale di sicurezza energetica, aumentando gli investimenti e ponendo le basi per una veloce ripartenza. Già da inizio giugno abbiamo ripreso l'attività nel 100 per cento dei nostri cantieri ed entro fine anno puntiamo a un sostanziale recupero dei ritardi dovuti al lockdown. Contestualmente, abbiamo proseguito la nostra espansione internazionale con l'ingresso nelle reti di Abu Dhabi e dato impulso alla crescita dei nuovi business con le acquisizioni nell'efficienza energetica e nel biometano e gli accordi e le sperimentazioni nell'idrogeno. Abbiamo inoltre rafforzato il nostro impegno nella finanza sostenibile con l'emissione del primo Transition Bond”, ha detto Alverà. “Il nostro obiettivo è accelerare lo sviluppo di Snam dando un contributo al rilancio dell'economia e alla transizione energetica, a beneficio di tutti i nostri stakeholder e dei territori nei quali operiamo", ha aggiunto l’Ad di Snam. (Com)