Speciale energia: Eni, riprogrammati investimenti, nuova organizzazione cruciale per strategia 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revisione delle attività di Eni per gli anni 2020 e 2021, finalizzata al mantenimento di una solida struttura patrimoniale in presenza di uno scenario prezzi depresso ed instabile, ha comportato la riprogrammazione di alcune delle attività previste nel piano approvato lo scorso febbraio dal Cda. Stando al comunicato stampa diramato a seguito dell’approvazione dei risultati registrati nel primo semestre e nel secondo trimestre, la società ha precisato che le produzioni di olio e gas sono ora previste raggiungere all’incirca i due milioni di barili equivalenti al giorno al 2023, arrivando poi a toccare il picco al 2025 con circa 2,05-2,10 milioni di barili equivalenti al giorno. Sono stati invece confermati tutti gli altri obiettivi al 2023 riferiti ai business di transizione energetica: in particolare la capacità installata di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è prevista raggiungere i tre gigawatt, mentre i clienti retail gas & power sono attesi raggiungere i 10,5 milioni. (Com)