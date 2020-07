Speciale energia: Regno Unito, Shell riesce ad evitare perdite enormi in secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso energetico anglo-olandese Royal Dutch Shell è riuscito ad evitare perdite enormi nel secondo trimestre di quest'anno, dopo che i risultati del commercio del petrolio hanno contribuito a compensare il calo della domanda di energia causato dalla pandemia di coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times". Royal Dutch Shell ha riportato utili rettificati di 542 milioni di euro nei tre mesi precedenti al 30 di giugno. Nello stesso periodo dell'anno precedente il colosso energetico aveva riportato utili rettificati di 2,9 miliardi di euro. Nonostante il crollo dell'82 per cento durante uno dei trimestri più duri per l'intera industria, Shell ha evitato la perdita di 573 milioni di euro prevista dagli analisti. Il commercio di prodotti petroliferi raffinati e non e le spese operative ridotte hanno permesso a Shell di evitare il crollo totale dei prezzi dell'energia. Il colosso energetico ha dovuto tagliare il proprio dividendo per la prima volta dai tempi della Seconda guerra mondiale ad aprile, quando i suoi guadagni si sono dimezzati a causa della pandemia di coronavirus. Shell aveva già annunciato la sospensione del suo programma di riacquisto di azioni, e comunicato di aver iniziato il processo di ristrutturazione per una transizione energetica verso carburanti più puliti. (Rel)