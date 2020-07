Speciale energia: Romania-Moldova, Transgaz avvia test tecnici su gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore nazionale del sistema di trasporto del gas della Romania, Transgaz ha avviato i test tecnici sul gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau. I test dureranno alcuni giorni, come hanno riferito fonti del governo moldavo all'agenzia romena d'informazione "G4Media.ro". "Questa è l'ultima fase prima della messa in servizio dell'infrastruttura, che è la prima vera alternativa per la Moldova alla totale dipendenza dalle forniture di gas naturale dalla Russia", scrive "G4media.ro". Il premier moldavo Ion Chicu ha dichiarato alcuni giorni fa che il gasdotto sarà operativo a partire dal 31 luglio e ha espresso la speranza che l'inaugurazione del progetto verrà effettuata insieme all'omologo della Romania, Ludovic Orban. Il gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau è stato progettato per garantire la sicurezza energetica della Moldova, che spesso incontra difficoltà nei suoi rapporti con Gazprom, società russa che ha il monopolio del trasporto e della fornitura di gas nel paese ex sovietico. (Moc)