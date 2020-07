Speciale energia: Trump, Germania sfrutta la propria alleanza con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha replicato con un Tweet a quanti contestano la sua decisione di ridurre la presenza militare statunitense in Germania. Berlino, ha scritto il presidente Usa sul proprio profilo Twitter, "paga miliardi di dollari ogni anno alla Russia per l'energia, e noi dovremmo proteggere la Germania dalla Russia?". Trump ha anche rievocato il tema dei contributi economici alla Nato: la Germania, ha scritto il presidente, "è gravemente inadempiente rispetto all'impegno del 2 per cento (del prodotto interno lordo)" all'Alleanza. Per questa ed altre ragioni, ha ribadito Trump, "trasferiremo parte delle truppe al di fuori della Germania". La decisione dell'amministrazione Trump è stata duramente criticata dai suoi avversari Democratici ma anche da diversi analisti e politici di orientamento neoconservatore, che imputano a Trump un indebolimento dell'asse trans-Atlantico. (Nys)