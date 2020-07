Speciale energia: Edison, nel primo semestre calano ricavi, Ebitda in crescita dell'11,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edison ha chiuso il primo semestre del 2020 con ricavi pari a 3,1 miliardi di euro, in calo del 28 per cento, e un margine operativo lordo (Ebitda) che ha invece registrato una crescita di 11,4 punti percentuali, attestandosi a 380 milioni di euro. Stando al comunicato stampa relativo alla relazione finanziaria semestrale approvata dal Cda, tale variazione positiva è stata conseguita nonostante l’impatto della pandemia di Covid-19, che ha inciso negativamente sull’Ebitda per 47 milioni di euro, e grazie ad un maggiore contributo della generazione rinnovabile soprattutto nel comparto dell’energia elettrica. I dati finanziari evidenziano poi un risultato netto di Gruppo in calo a 65 milioni di euro e un risultato operativo anch’esso in lieve diminuzione a 164 milioni. Sale invece l’indebitamento finanziario netto, attestatosi a 624 milioni di euro dai 516 al 31 dicembre 2019. Edision, prosegue la nota, mantiene un solido profilo economico e finanziario, ed è in grado di attingere a importanti riserve di liquidità per sostenere le esigenze operative e i piani di sviluppo del business. (Com)