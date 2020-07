Albania: leader opposizione Basha, oggi in parlamento è stata violata la storia del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha violato la Costituzione e la storia del paese: lo ha detto il leader del Partito democratico (Pd) all'opposizione, Lulzim Basha, commentando l'approvazione da parte del parlamento di Tirana delle modifiche costituzionali nel quadro della riforma elettorale. Secondo Basha, non era mai accaduto in precedenza nella storia dell'Albania che venissero approvate modifiche alla Costituzione in maniera unilaterale. "L'interesse dei cittadini è stato violato", ha dichiarato il leader del Pd sostenendo che "il parlamento dimezzato ha violato le leggi, la Costituzione e la nostra storia comune". Secondo Basha, si tratta anche di una "violazione del consenso" che avrebbe dovuto caratterizzare l'approvazione della riforma secondo quanto stabilito dall'intesa preliminare del 5 giugno tra le forze politiche del paese. "La nostra forza è nei voti e nel sostegno dei cittadini", ha dichiarato Basha bollando il voto odierno come "una mascherata". (segue) (Alt)