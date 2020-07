Speciale difesa: Leonardo e CrowdStrike insieme per rafforzare risposta ad attacchi cyber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo annuncia una partnership con CrowdStrike, azienda leader nel settore della cyber sicurezza, grazie alla quale renderà disponibile la piattaforma Falcon di CrowdStrike e offrirà al mercato un portafoglio di soluzioni in grado di gestire la risposta alla minaccia informatica in tutte le sue fasi: dall’identificazione alla protezione e al rilevamento, fino alla risposta e alla remediation. Stando al relativo comunicato stampa, la transizione al lavoro da remoto in gran parte del mondo e lo spostamento di molte attività al di fuori del perimetro di sicurezza aziendale hanno aumentato l’esposizione delle reti al rischio cyber, attirando l’attenzione di gruppi ostili che hanno cercato di trarre vantaggio dalla situazione contingente. Nativa sul cloud, prosegue la nota, la piattaforma Falcon è una soluzione innovativa basata sull’intelligenza artificiale, che unisce “antivirus di nuova generazione, It hygiene, rilevazione e risposta degli endpoint, cyber threat intelligence e ricerca proattiva della minaccia attraverso un unico agent, per bloccare le intrusioni informatiche nel complesso scenario attuale”. (Com)