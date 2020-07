Aerospazio: sottosegretario Di Stefano, settore è una delle eccellenze primarie dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spazio è una delle eccellenze primarie dell’Italia e riveste un’importanza crescente, essendo un settore capace di promuovere lo sviluppo delle tecnologie e di essere un tassello fondamentale per l’innovazione nell’industria e nel sistema economico nazionale, oltre che per la sicurezza e la difesa. Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, in un articolo pubblicato sul blog del Movimento 5 Stelle. “Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un drastico cambio di visione per quanto riguarda lo spazio, da mera frontiera avanzata o esplorazione di nuovi mondi ad ‘asset’ indispensabile per la crescita e lo sviluppo dell’economia di un Paese moderno. Molto spesso le nuove tecnologie vengono sviluppate per lo spazio e hanno poi ricadute civili, e gli esempi sono innumerevoli, a partire da computer, cellulari, miniaturizzazione dell’elettronica, sistemi Gps e Galileo, ma anche applicazioni biomedicali e di osservazione della terra con le sue innumerevoli applicazioni. Per fare un esempio, oggi da un satellite è possibile osservare un appezzamento agricolo e rilevare il suo fabbisogno idrico”, scrive Di Stefano. (segue) (Res)