Aerospazio: sottosegretario Di Stefano, settore è una delle eccellenze primarie dell’Italia (2)

- Per questo, ha ricordato il sottosegretario, il governo – attraverso il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all’aerospazio – ha avviato una “precisa e puntuale strategia di posizionamento italiano” nelle dinamiche internazionali relative allo spazio attraverso l’Agenzia spaziale italiana. “L’Italia ha una lunga tradizione spaziale. Pochissimi sanno che oggi l’Italia è una delle poche nazioni a disporre di un comparto spaziale ed aerospaziale caratterizzato da una filiera completa di prodotti e servizi. Questo comporta un’autonomia strategica che ha consentito alla nostra industria di maturare un’eccellente competenza ed una validissima competitività sul mercato globale, e che contribuisce a definire il nostro posto nel mondo. Il comparto spaziale italiano conta più di 200 aziende, di cui 4 su 5 sono Pmi e con +74 per cento start-up negli ultimi 5 anni, per un totale di oltre 7 mila addetti, in 10 distretti tecnologici nazionali, localizzati in Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania e Puglia, con un fatturato complessivo di 1,6 miliardi all’anno. Per ogni euro investito nello spazio, ne vengono generati fino a 7 in alcuni progetti, e in media circa 2,5. Lo spazio è quindi pienamente un tema industriale”, ha proseguito Di Stefano, aggiungendo che mentre per altri Paesi la spinta principale alla ricerca e all’innovazione tecnologica viene dal settore militare, per i Paesi dell’Unione europea, e quindi per l’Italia, questa spinta viene in gran parte dal settore spaziale”. (Res)