Hong Kong: Sereni, Italia non si è "nascosta" dietro Ue su legge sicurezza

- Sulla questione dell'approvazione da parte di Pechino della legge sulla sicurezza a Hong Kong l'Italia non si è "nascosta" dietro l'Unione europea ma ha affermato "ripetutamente" e "con trasparenza" la sua posizione di contrarietà e preoccupazione per questa misura. Lo ha dichiarato la vice ministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni, intervenuta oggi al question time della Camera. "Agire nel contesto dell'Ue non significa nascondersi ma essere più incisivi, avere più peso", ha spiegato Sereni alla Camera, sottolineando come il governo italiano abbia manifestato "fin dall'inizio forte preoccupazione per le conseguenze dell'adozione da parte di Pechino della legge sulla sicurezza". Dal 21 maggio a oggi, ha detto Sereni, più volte interrotta da contestazioni interne all'Aula, l'Italia ha espresso la sua posizione "in sette occasioni, cinque delle quali nell'ambito dell'Unione europea, una con i paesi del G7 e un'ultima dal ministro (degli Esteri Luigi Di Maio) a margine del Consiglio affari esteri del 29 maggio". Questa "seria preoccupazione" dell'Italia sulla "necessità di preservare la stabilità, prosperità, autonomia e il sistema di libertà" della regione amministrativa di Hong Kong è stata "reiterata anche alle controparti cinesi in tutte le occasioni di colloquio bilaterale", ha concluso Sereni, da ultimo quello tenuto in videoconferenza tra il ministro Di Maio e l'omologo cinese Wang Yi lo scorso 29 luglio. (Res)