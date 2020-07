Scuola: gruppo Misto Camera, troppi disservizi del sistema, Azzolina proroghi graduatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate ed i deputati del gruppo Misto Flora Frate, Lorenzo Fioramonti, Gloria Vizzini, Nadia Aprile, Alessandra Ermellino, Silvia Benedetti segnalano che "si registrano in queste ore notevoli disservizi del sistema di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto, al momento in totale default. Sono tanti - continuano i parlamentari in una nota - i docenti che non riescono a caricare correttamente la domanda. Errori nei pdf, nell'aggiornamento nei titoli e nel servizio svolto nelle scuole paritarie. La scadenza è prevista per il 6 agosto, ma temiamo che i docenti non facciano in tempo a presentare le domande. Per tutte queste ragioni - proseguono i componenti del gruppo Misto di Montecitorio -, il ministero dell'Istruzione deve farsi carico delle inadempienze che oggettivamente non sono additabili alla volontà dei singoli aspiranti. Chiediamo al ministero che venga disposta la proroga, affinché le anomalie possano essere risolte". (Com)